Андрей Бочкарев: На стенах станции «Сокольники» БКЛ начался монтаж металлических букв

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена строители приступили к монтажу металлических букв названия на путевых стенах. Об этом сообщил заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на сегодняшний день станция «Сокольники» находится в высокой степени готовности.

— В платформенной части активно ведутся архитектурно-отелочные работы. На путевых стенах уже начался монтаж букв названия станции. Объемные металлические буквы выгнутой формы из нержавеющей стали выполнены индивидуальными шрифтами на фоне глянцевых плоскостей черного цвета, — рассказал заммэра.

По его словам, в общей сложности на стенах станции разместят шесть надписей. Кроме того, специалисты продолжают установку декоративных панелей на потолке по мере прокладывания инженерных коммуникаций. Таксе строители проводят отделку технических помещений и кассового зала и благоустраивают территорию с обеих сторон строительной площадки.

Гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что изначально рабочим названием пусковой станции северо-восточного участка БКЛ было «Стромынка».

— Со временем стало понятно, что завершение основных строительных работ не только совпадает с 90-летним юбилеем Мосметростроя, но и символично ее расположение в непосредственной близости с одной из первых станций Московского метрополитена. Эти факты подтолкнули архитекторов и строителей посвятить новую станцию первопроходцам столичной подземки, — пояснил он.

20 января стало известно, что специалисты завершили установку декоративных панелей на путевых стенах и балконах станции «Сокольники» большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.