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Ученые выявили пользу помидоров в борьбе с тромбозом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые выявили пользу помидоров в борьбе с тромбозом
Фото: Pexels

Помидоры способствуют разжижению крови и снижают риск образования тромбов. К такому выводу после соответствующего исследования пришли шотландские ученые.

Участниками эксперимента стали 200 добровольцев. Результаты показали, что ежедневное употребление томатов позволило «разбавить» кровь на 70 процентов. Подобный эффект наблюдался у 97 процентов участников.

Ученые сделали вывод, что полезное свойство помидоров обусловлено содержанием в них антитромбозных элементов — флавонидов.

Кроме того, в плодах содержится большое количество ликопинов, которые поддерживают здоровье клеток. Помидоры помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, помогают бороться с воспалением, а также благотворно влияют на здоровье глаз из-за большого количества витамина А.

Специалисты рекомендуют есть как свежие помидоры, так и термически обработанные. Примечательно, что во втором случае их полезные свойства только возрастут.

— После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина. Так, наибольшее его количество в томатной пасте — до 1500 миллиграммов на килограмм, — приводит слова врача-диетолога Оксаны Выдри издание «161.ru».

Специалист также отметила пользу свежевыжатого томатного сока, в котором содержится бета-каротин. Оптимальной ежедневной порцией является один обычный помидор или семь томатов черри.

Медики предупреждают, что сгущение крови чревато различными осложнениями, среди которых ожирение, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, тромбофлебит, гипертония и образование тромбов. Решить эту проблему можно, включив в рацион популярные зимние ягоды, такие как клюква и брусника.

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