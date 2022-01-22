Футболист Сердар Азмун перейдет из «Зенита» в немецкий «Байер»

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Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с немецким футбольным клубом «Байер» из Леверкузена. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Отмечается, что 27-летний нападающий будет выступать за немецкий клуб с сезона-2022/23 до июня 2027 года. Срок контракта Азмуна с «Зенитом» завершается в июне.

— Мы очень рады этому трансферу. Сердар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Он трижды подряд выигрывал чемпионат с «Зенитом», регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне. С ним наше нападение приобретает дополнительные качества. Сердар сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной, — отметил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес, чьи слова приводятся в сообщении на сайте клуба.

Сам футболист отметил, что невероятно волнуется перед выступлением в чемпионате Германии.

— Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы, — сказал Азмун.

Недавно стало известно, что обладатель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России, футболист Андрей Аршавин стал заместителем гендиректора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».