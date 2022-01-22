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Скончался фотограф Владимир Лагранж

Виктория Храменкова

Общество
Скончался фотограф Владимир Лагранж
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж умер в возрасте 82 лет. Об этом в субботу, 22 января, сообщила основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

— Опять пустота. Но сегодня совсем тяжело. Володя ушел, — написала она на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «ВМ»

Ланграж с 1959 по 1963 год работал в фотохронике ТАСС, а следующие 26 лет он был специальным фотокорреспондентом журнала «Советский Союз». С 1989 по 1991 год он работал в журнале «Родина», а с 1991 по 1995 год — в Московском бюро французского агентства Sipa Press.

Отмечается, что снимки Владимира Лагранжа были опубликованы в различных советских журналах и газетах. Также на сайте фотографа сообщается, что его снимки публиковались и в зарубежной прессе.

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