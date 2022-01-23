Глава ВМС Германии попросил освободить его от должности после слов о Крыме

Фото: Пресс-служба Госдумы

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах попросил освободить себя от исполнения обязанностей. Данное заявление было сделано после его слов о Крымском полуострове.

Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.

Он считает, что этот шаг необходим для того, чтобы «избежать дальнейшего ущерба флоту ФРГ, ВС Германии и самой стране».

— Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота, — приводит портал PressePortal слова Шенбаха.

Ранее Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».