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Эксперт поделился прогнозом заболеваемости COVID-19 в России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт поделился прогнозом заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ежедневное количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может обогнать Францию в ближайшие две недели. Отмечается, что сейчас во Франции фиксируется более 400 тысяч заболевших в сутки. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт подчеркнул, что прогноз в 100-200 тысяч заболевших в сутки является не самым пессимистичным.

— На самом деле эти цифры могут быть еще больше. Даже во Франции с населением в 2,5 раза меньше и лучшими показателями по вакцинации наблюдается больше случаев. В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию, — предупредил Исаев в беседе с ТАСС.

Также специалист поделился мнением, что число заболевших COVID-19 в текущую волну может превзойти все прошлые показатели.

— По числу привитых в группе риска могу сказать, что Россия плохо готова к этой волне. Даже некоторые африканские страны по этому показателю уже догнали нашу страну, — добавил он.

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В субботу, 22 января, на официальном сайте кабмина появился план по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», который был утвержден правительством РФ. Согласно плану, министерствам здравоохранения российских регионов необходимо проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики.

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