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План мер для борьбы со штаммом «омикрон» утвердили в России

Георгий Соланович

Общество
План мер для борьбы со штаммом «омикрон» утвердили в России
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

План по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» был утвержден правительством РФ. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

— Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, — уточнили в сообщении.

Контроль за исполнением плана закреплен за руководителями регионов государства. Сам документ обсуждался 18 января на заседании координационного совета, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно плану, министерствам здравоохранения российских регионов необходимо проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики.

Мишустин поручил ФФОМС до 24 января обеспечить передачу результатов проверки качества помощи в региональные отделения Минздрава РФ для оценки.

Ранее стало известно, что на заседании координационного совета Мишустин также отдал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Уточняется, что контроль за исполнением поручения премьер-министра закреплен за руководителями регионов государства.

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В этой связи необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

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