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Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на COVID-19

Георгий Соланович

Общество
Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на COVID-19
Фото: Правительство РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ обсуждался 18 января на заседании Координационного совета, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

— Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля, — сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что контроль за исполнением поручения премьер-министра закреплен за руководителями регионов государства.

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии и в этой связи необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

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