Джо Байден обсудил со службой нацбезопасности ситуацию вокруг Украины

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел совещание по национальной безопасности, диалог касался ситуации на Украине и в России. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба Белого дома.

Известно, что Джо Байдену доложили о состоянии российских военных операций в отношении Украины на сегодняшний день.

— Участники мероприятия обсудили прилагаемые усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, а также ряд мер сдерживания, — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме этого, на совещании подняли темы возможных «последствий» для России в случае обострения ситуации на Украине.

20 января Байден заявил, что Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», заключил он.

В тот же день республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.