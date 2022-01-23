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Две шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу над «Оттавой Сенаторз»

Виктория Храменкова

Спорт
Две шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу над «Оттавой Сенаторз»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Оттавы» голами отметились Тома Шабо и Зак Сэнфорд. У «Вашингтона» в основное время матча дублем отметился Александр Овечкин, победную шайбу в овертайме забросил Никлас Бекстрем.

Также известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата. Хоккеист в основное время отметился двумя заброшенными шайбами.

19 января Овечкин возглавил рейтинги лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ. Забитые шайбы российских хоккеистов Александра Овечкина и Дмитрия Орлова и передача Евгения Кузнецова помогли клубу «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над командой «Виннипег Джетс» в матче регулярного сезона НХЛ.

16 января Овечкин стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ. Он разделил это место с форвардами «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

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