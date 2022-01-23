«Облачно, снег»: синоптики рассказали о погоде в столице 23 января

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В воскресенье, 23 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха будет составляться от минус шести до минус четырех градусов. Однако ночью в Москве похолодает до минус 12 градусов.

В этот день также ожидается восточный ветер. Его скорость будет составлять 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давние составит 757-763 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в Москве и Подмосковье ожидается резкий рост атмосферного давления к воскресенью, 23 января. Оно поднимется на 20–25 миллиметров ртутного столба.

До этого в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит «кульминация зимы». Самыми холодными днями в году, согласно климатическим наблюдениям, в столице являются 31 января и 1 февраля. Они ознаменовывают «кульминацию зимы», сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.