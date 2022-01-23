СМИ: Великобритания разрабатывает новые санкции против России

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Власти Великобритании разрабатывают проект санкций в отношении России на случай ухудшения ситуации с Украиной. Он не исключает различные варианты мер, в том числе и поддержку отключения РФ от международной платежной системы SWIFT и санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает издание Telegraph.

По данным СМИ, Британия планирует «ослабление российской экономики» на случай «продвижения Кремля в вопросе Украины». Премьер Британии Борис Джонсон намерен провести переговоры со странами G7, на которых обсудит создание «санкционной коалиции» для введения «мер в отношении целенаправленно поддерживающих президента России олигархов», отмечается в материале издания.

— Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания, следуя дипломатическому пути, но готовит пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если это не удастся, — рассказал газете близкий к британскому премьеру источник.

До этого сообщалось, что заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера», назвали еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Также МИД России назвал данное заявление дезинформацией.