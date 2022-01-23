МИД РФ назвал заявление Великобритании по Украине дезинформацией

Фото: МИД РФ

Заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера», назвали еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Также МИД России назвал данное заявление дезинформацией.

— Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига, — передает РИА Новости слова ведомства.

Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера», которым в Лондоне назвали бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. При этом никаких доказательств своим утверждениям Лондон не привел.

Позднее Белый дом прокомментировал заявление МИД Великобритании о якобы вынашиваемых Россией планах создать на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.

— Подобные планы вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине, — передал корреспондент газеты Politico Алекс Уорд на своей странице в Twitter слова официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

21 января в МИД России сообщили, что Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств. Москва, как уточняется, выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Россия требует возвращения конфискованной дипломатической недвижимости в США, заключили в министерстве.