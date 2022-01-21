Глава МИД Великобритании заявила, что «вторжение» РФ на Украину приведет к кризису и жертвам

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«Вторжение» России на Украину может привести к затяжному кризису и многочисленным жертвам. Об этом в пятницу, 21 января, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

— Вторжение приведет лишь к ужасному затяжному кризису и человеческим потерям, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне, — сказала глава МИД Великобритании.

Она также назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые в последнее время осмелели так, как этого не было со времен холодной войны.

По этой причине, по словам Трасс, ближайшими союзниками РФ и КНР являются Белоруссия, Северная Корея и Мьянма.

Министр подытожила, что Великобритании необходимо сотрудничать с Австралией, Израилем, Индией и Японией и устанавливать более тесные связи с союзниками, приближая тем самым другие государствам к режиму демократии, передает агентство PA.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений.