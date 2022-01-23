Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала причину высоких цен на газ

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Одной из причин высоких цен на газ в Европе стала геополитическая напряженность. Об этом в воскресенье, 23 января, заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

Она отметила, что нынешний период является важным для всего энергетического сообщества.

— В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью, — передает ее слова РИА Новости.

В мире цены на газ бьют рекорды, что непосредственно влияет на его стоимость для потребителей из Европы, которые столкнулись с трудностями при оплате счетов. Из-за этого были приняты меры их поддержки на сумму в 21 миллиард евро, отметила Симсон.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз не желает признавать собственные политические ошибки, в связи с чем «назначил» Россию виновницей энергетического кризиса в своих странах. По его словам, ситуация в последнее время подтвердила, что идеи зеленой энергетики, которые продвигали на Западе, и отказ от поставок газа в прежних объемах потерпели крах.