Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала причину высоких цен на газ

Михаил Алимов

В мире
Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала причину высоких цен на газ
Фото: unsplash

Одной из причин высоких цен на газ в Европе стала геополитическая напряженность. Об этом в воскресенье, 23 января, заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

Она отметила, что нынешний период является важным для всего энергетического сообщества.

— В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью, — передает ее слова РИА Новости.

В мире цены на газ бьют рекорды, что непосредственно влияет на его стоимость для потребителей из Европы, которые столкнулись с трудностями при оплате счетов. Из-за этого были приняты меры их поддержки на сумму в 21 миллиард евро, отметила Симсон.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз не желает признавать собственные политические ошибки, в связи с чем «назначил» Россию виновницей энергетического кризиса в своих странах. По его словам, ситуация в последнее время подтвердила, что идеи зеленой энергетики, которые продвигали на Западе, и отказ от поставок газа в прежних объемах потерпели крах.

Читайте также:
Цены Еврокомиссия газопроводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте