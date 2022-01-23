Психологи перечислили пять мужских имен, обладатели которых склонны к измене

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Имя играет важную роль в жизни каждого человека. Психологи уверены, что оно влияет не только на черты характера, но и на склонность к изменам. Они назвали пять мужских имен, чьи обладатели легче остальных поддаются соблазну.

Антон

Главная проблема Антонов — склонность к азарту. Они способны соревноваться абсолютно во всем, даже в отношениях. Склонность к изменам начинает формироваться у них еще в юном возрасте. Тогда же они часто становятся непослушными мальчиками, которые всех очаровывают.

Павел

Обладатели этого имени самоутверждаются за счет множества романов. Для них построить долгосрочные и крепкие отношения становится настоящим испытанием. У них есть красота и ум, но они тратят силы на то, чтобы понравиться как можно большему числу девушек.

Максим

Максимы ищут идеальную женщину. При каждом знакомстве с возможной избранницей они держат в голове ее образ, ищут недостатки. И если находят, то разочаровываются и идут дальше в поисках «той самой».

Николай

Николаи очень болезненно воспринимают критику в свою сторону и обладают хорошей памятью. Они не простят обиду, поэтому легко откажутся от избранницы, в которой усомнились. Также они не всегда склонны проявлять чувства в отношениях.

Денис

Обладатели этого имени непредсказуемы и требовательны. Изменить они могут, если заметят недостатки второй половинки. Они обаятельны и умеют добиться внимания противоположного пола. Они умеют сдерживать эмоции и не видят ничего плохого в женитьбе по расчету, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что по мнению астролога, эзотерика и участника шоу «Битва экстрасенсов» Артемия Никара, на продолжительность жизни может влиять не только образ жизни, но и имя. Специалист перечислил несколько женских имен, обладательницы которых имеют шанс на долгую жизнь.