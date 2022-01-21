Астролог назвал топ-5 женских имен, обладательницы которых живут дольше всех

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По мнению астролога, эзотерика и участника шоу «Битва экстрасенсов» Артемия Никара, на продолжительность жизни может влиять не только образ жизни, но и имя. Специалист перечислил несколько женских имен, обладательницы которых имеют шанс на долгую жизнь.

Имя Анастасия означает «воскрешенная» или «возрожденная к жизни». Обладательницы этого имени наполнены авантюризмом и всегда стремятся к развитию. Такие дамы будут покорять вершины как в 20, так и в 80 лет.

Имя Валентина означает «здоровая». Эти девушки всегда следят за своим здоровьем, а такой постоянный контроль продлевает жизнь. Также они полны позитива и очень любят общаться с людьми.

Имя Людмила означает «милая людям». По своей натуре такие девушки «гедонисты». Они любят наслаждаться жизнью и собой, но не забывают приносить пользу и окружающим.

Имя Надежда говорит само за себя. Без надежды будет сложно сохранить активный образ жизни и с авантюризмом смотреть на мир. Именно такие качества помогут увеличить продолжительность жизни.

Для носительниц имени Ольга здоровье и благополучие близких важнее всего. Именно в заботе о других и заключается залог долгой жизни, сообщает Пятый канал.

Ранее эксперты перечислили женские имена, обладательниц которых стоит остерегаться. Такие девушки могут таить в себе опасность и склонность к криминалу, а также вовлекать окружающих в неприятности.