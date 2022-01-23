«Проявления будут ярче»: невролог рассказала о будущем больного Паркинсоном Зайцева

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Для лечения модельера Вячеслава Зайцева от болезни Паркинсона была выбрана правильная тактика, раз ему стало лучше. Однако это заболевание неизлечимо и продолжит прогрессировать, заявила генеральный директор многопрофильного медицинского центра, врач — невролог-нейрореабилитолог Алиса Коротина.

— Если на первоначальных этапах развития заболевания мы говорим о том, что у пациента лишь снижается память, то через десять лет развернутой клинической картины и подтвержденного диагноза, дементные проявления будут намного ярче, — рассказала она.

Специалист отметила, что в идеале за пациентом должен присматривать один и тот же врач, который будет в курсе полной картины происходящего. При правильном уходе течение болезни можно замедлить — снизить тремор, улучшить память и когнитивные способности. Улучшение состояния Зайцева не говорит о его выздоровлении, но подтверждает правильность лечения.

— То, что ему стало лучше, он провел праздники со своими близкими, говорит лишь о том, что его врач выбрал правильную тактику. И, несмотря на болезнь, он может вернуться к своей профессиональной деятельности, — сообщила Коротина Пятому каналу.

До этого страдающий от болезни Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев объявил о желании вернуться к работе. По словам кутюрье, он отдохнул и полон сил и желания вернуться. Зайцев заявил, что твердо намерен возродить былую славу его «Дома моды». Он подчеркнул, что прошедший год дался ему нелегко, но не запомнился только плохим.