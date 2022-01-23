Психолог назвал мешающие разбогатеть привычки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Необходимо понимать разницу между богатством и достатком. Последний является промежуточным состоянием, поэтому без его осознания нельзя выбраться из бедности. Об этом сообщил психолог Дмитрий Синарев.

Эксперт советует осознать эти термины. Богатство — это изобилие материальных благ. Достатком считается состояние удовлетворенности жизнью, когда у человека есть все необходимое.

— Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью, — рассказал он.

Бедняком можно остаться и с огромной суммой денег, потому что это внутреннее состояние, которое выражается в вечной неудовлетворенности жизнью — нехватки чего-то.

Люди с достатком, но не умеющие стать богатыми, становятся отдельной категорией. Синарев называет таких «диванными критиками». Они тратят свое время на жалобы о том, что их не ценят. Хотя могли бы постараться и улучшить свое положение.

— Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным, — сообщил он Пятому каналу.

В декабре шаманка составила топ-3 приносящих богатство и здоровье своему хозяину животных. Среди них кошка, собака и достаточно необычный питомец — козел.