Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет заключительным штаммом пандемии
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Штамм коронавируса «омикрон» не станет завершением пандемии. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он заявил, что из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России, считает эксперт.
— Потому что никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются, — рассказал он в интервью Интерфаксу.
Пока охвата и темпов вакцинации недостаточно, уверен Гинцбург. Необходимо смотреть статистику за шесть последних месяцев.
Накануне заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что совет бороться с «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции при помощи вдыхания паров водки следует воспринимать как неудачную шутку. Он отметил, что подобная рекомендация демонстрирует невежество, и призвал бороться с коронавирусом при помощи вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.