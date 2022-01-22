Онищенко оценил идею бороться с «омикроном» водкой

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Совет бороться с «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции при помощи вдыхания паров водки следует воспринимать как неудачную шутку. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он отметил, что подобная рекомендация демонстрирует невежество, и призвал бороться с коронавирусом при помощи вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

— Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка, — цитирует Онищенко «Газета.ру».

До этого доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал, как с помощью водки можно бороться с «омикрон»-штаммом COVID-19. По его словам, вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать, отметил ученый.

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Диетолог раскрыла эффективное средство профилактики «омикрона». Употребление продуктов с жирами животного происхождения способствует профилактике заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. Подобные жиры, считает она, позволяют укрепить иммунную систему организма.