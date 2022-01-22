Академик РАН назвал способ борьбы с «омикроном» с помощью водки

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Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал, как с помощью водки можно бороться с «омикрон»-штаммом COVID-19.

— Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать, — сообщил он.

Также ученый порекомендовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос. По его словам, наибольший шанс заразиться коронавирусом существует в общественном транспорте и в медучреждениях, поэтому Колесников посоветовал не посещать последние без крайней необходимости, сообщает «Радио 1».

Диетолог раскрыла эффективное средство профилактики «омикрона». Употребление продуктов с жирами животного происхождения способствует профилактике заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. Подобные жиры, считает она, позволяют укрепить иммунную систему организма.