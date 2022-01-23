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МИД Британии заявил о намерении РФ привести к власти на Украине «лояльное правительство»

Михаил Алимов

Политика
МИД Британии заявил о намерении РФ привести к власти на Украине «лояльное правительство»
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Россия может реализовать вариант с приведением к власти на Украине «пророссийского кандидата» — экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

— У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать ее. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата, — цитирует его текст ТАСС.

Среди возможных фамилий также были названы известные в прошлом украинские политики Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров. Причем некоторые из этих людей, по мнению дипведомства, «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб». Отмечается, что они помогают России планировать нападение на Украину.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила урегулировать конфликт мирным путем и вернуться за стол переговоров. Для этого, считает дипломат, российская сторона должна предпринять усилия по деэскалации ситуации. В противном случае она грозит «существенной ценой», которую придется заплатить за огромную стратегическую ошибку.

— Лондон безоговорочно поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым. Украина — независимое и суверенное государство, — утверждается в заявлении.

В свою очередь в МИД РФ назвали еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

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