Около 120 километров поврежденных при ДТП барьеров отремонтировали в Москве за год

Фото: Telegram/ Комплекс городского хозяйства

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

В столице за 2021 год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных из-за ДТП. Об этом в воскресенье, 23 января, заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

— Ремонт барьерных ограждений — одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 км таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до двух часов в зависимости от его протяженности, — цитирует Telegram-канал ведомства заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что больше всего работ проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей. Среди них МКАД, ТТК, Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, Киевское шоссе и проспект Мира. Ограждения в столице способны удержать автомобиль весом до девяти тонн на скорости до 60 километров в час.

До этого Бирюков заявил, что в столице в 2021 году были заменены около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Их общая протяженность составили примерно 22 километра.