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«В рвотной массе по пояс»: появились подробности о смертельном отравлении семьи в Подмосковье

Михаил Алимов

Происшествия
«В рвотной массе по пояс»: появились подробности о смертельном отравлении семьи в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По факту смерти в Ногинске супружеской пары и госпитализации девятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, всех троих с признаками отравления 22 января в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово, обнаружил родственник.

Брат погибшего вместе с женой в подмосковном Ногинске рассказал, что их смерть наступила от отравления. Он также сообщил, как нашел тела и что предшествовало отравлению.

Собеседник СМИ отметил, что дверь в квартиру ему открыл ребенок.

— В рвотной массе был по пояс, я не понял, что это рвота, испугался, что это кровь. Повернул голову — в трех метрах от двери ко входу в комнату лежали девушка и мой брат. Они уже были холодные, я вызвал незамедлительно 112, — рассказал мужчина изданию.

Члены семьи его родственника ели в основном разные продукты, но общим блюдом оказалась картошка — ее добавляли в рыбный суп и подавали отдельно. По словам мужчины, ее ели все трое. Также они могли отравиться купленными в магазине пирожками.

— В местном магазине девушка купила шесть пирожков, но в холодильнике оказалось их только два. То есть четыре были съедены, кем — непонятно. Ребенок сказал, что ел только пустую картошку, — отметил он.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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