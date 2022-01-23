Названы главные симптомы заражения «омикроном» у детей

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Наиболее распространенными симптомами заражения штаммом коронавируса «омикрон» у детей являются насморк, кашель, боль в горле и усталость. Об этом сообщили врачи в исследовании Zoe COVID Symptom Study, опубликованном в издании Business Insider.

По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, ученые проанализировали течение болезни у нескольких сотен пациентов в возрасте 8–12 лет. У большинства из них «омикрон» протекал с указанными симптомами. Помимо этого, наблюдались головная боль, чихание и высокая температура тела. Более редкими симптомами оказались диарея, сыпь и меньше всех — воспаление верхних и нижних дыхательных путей с громким «лающим» кашлем.

Во всех рассматриваемых случаях не оказалось бессимптомного течения болезни. Большинство из участников исследования были привиты, но у непривитых коронавирус протекал так же, как и у непривитых, отмечает издание.

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не станет завершением пандемии. По его словам, из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России, считает эксперт.