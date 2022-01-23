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Инструктор назвала главную ошибку девушки, утонувшей в проруби в Ленинградской области

Михаил Алимов

Общество
Инструктор назвала главную ошибку девушки, утонувшей в проруби в Ленинградской области
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Жительница Ленинградской области, утонувшая в проруби во время празднования Крещения Господня, нырнула в купель по диагонали, из-за чего ее моментально унесло течением и ей не смогли помочь. Об этом рассказала спасатель и инструктор по первой помощи Любовь Кулакова.

— На оборудованных купелях есть ступеньки, там дежурят спасатели, я сама в свое время дежурила на купелях. И в них так, как эта женщина несчастная, никто не прыгает. Туда спускаются по деревянным ступенькам, а если что — спасатели готовы в любой момент подхватить, вытащить, — сообщила она изданию Life.ru.

По ее мнению, лучше не купаться в необорудованных купелях. Если очень необходимо, то она должна быть мелкой, без течения. Также ни в коем случае нельзя в нее прыгать, только осторожно спускаться. При этом ныряющего можно обвязать веревкой или держать с двух сторон за руки. Лучше всего не купаться в необорудованных местах, отметила Кулакова.

Она напомнила, что делать, если человек провалился под лед.

— Если мы гуляем по льду и понимаем, что проваливаемся, то нужно «слушать лед». То есть идти медленно, как на коньках, такими приставными шагами. Если лед начинает трещать и прогибаться, сразу же отходим назад по своим же следам или садимся, а еще лучше ложимся на лед, чтобы площадь была максимальная, и отползаем туда, откуда пришли, — резюмировала она.

Накануне сообщалось, что в Ленинградской области женщина решила нырнуть в прорубь и утонула. Несчастный случай произошел 19 января около деревни Выры.

На публикуемых кадрах видно, как женщина прыгает в прорубь, но после этого исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 40-летнюю купальщицу они не смогли. По предварительной информации, ее унесло течением.

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