Еще один торговый центр в Москве могут закрыть на 90 дней за несоблюдение антиковидных мер

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 7 Карта всех событий

В столице на 90 дней могут закрыть торговый центр «Калита» в Ясеневе из-за нарушения мер коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.

— Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре «Калита», который расположен по адресу Новоясеневский проспект, дом 7. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он сообщил, что также были обнаружены случаи ношения масок на подбородке, что является нарушением. Администрация ТЦ не предприняла необходимые меры по соблюдению введенных санитарно-эпидемических ограничений, считает Харламов.

За подобные нарушения могут быть введены штрафы до 300 тысяч рублей. Если действия навредили здоровью людей, то сумма штрафа увеличивается до миллиона рублей. Кроме того, возможно приостановление деятельности объекта на срок до 90 суток.

До этого сообщалось, что торговому комплексу «Трамплин» в Москве грозит закрытие на срок до 90 суток из-за выявленных нарушений антиковидных мер. Сотрудники и посетители также находились без масок или носили их ненадлежащим образом (на подбородке).