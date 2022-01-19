Торговый комплекс «Трамплин» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ярцевская улица, 25А Карта всех событий

Торговому комплексу «Трамплин» в Москве грозит закрытие на срок до 90 суток из-за выявленных нарушений антиковидных мер. Об этом в среду, 19 января, сообщили в «Оперштабе Москвы».

— В ходе проверки были выявлены нарушения в ТК «Трамплин» по адресу: ул. Ярцевская, д.25а. Сотрудники и посетители находились без масок или носили их ненадлежащим образом (на подбородке), — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

За подобное правонарушение собственникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае угрозы здоровью посетителей до миллиона рублей и закрытие на 90 суток.

Накануне сообщалось, что торговый комплекс «Каширский двор» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса. в ходе проверки стало известно, что посетители и сотрудники торгового комплекса находились на его территории без средств индивидуальной защиты. Кроме того, инспекторы выявили случаи неправильного ношения масок: на подбородке.

11 января специалисты столичного управления Роспотребнадзора в ходе проверки выявили нарушение санитарных требований в хостеле на севере Москвы и опечатали его помещения. Как отметили в ведомстве, в ходе расследования были выявлены не только нарушения санитарных требований, но и требований, направленных на профилактику распространения коронавируса.

Теперь хостелу грозят приостановление деятельности на срок до трех месяцев или штраф в размере 500 тысяч рублей. Материалы дела переданы в Головинский районный суд города Москвы.