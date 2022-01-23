Сергей Собянин рассказал о новом московском проекте «Город заданий»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице начинает работать новый проект по улучшению городской среды. «Город заданий» позволит самим жителям выполнять различные задания и после обменивать их на ценные поощрения. Об этом в воскресенье, 23 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— С помощью платформы пользователи могут лично участвовать в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания, сформированные органами исполнительной власти, — написал мэр.

По его словам, в качестве заданий могут выступить самые разные занятия. Среди них — утилизация новогодних елок, фотосъемка на территории города, работа с видеокамерами столицы или проведение опросов в парках.

Заработанные баллы горожане могут обменять на поощрения из специального магазина на портале «Активный гражданин». Например, можно получить билеты на выставки, портативные аккумуляторы или предметы одежды.

До этого москвичи проголосовали за опции по улучшению онлайн-сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой». Своим мнением делились пользователи проекта «Активный гражданин».