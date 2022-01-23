Козырек подъезда обрушился у одного из домов на западе Москвы

Фото: Telegram/ Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Коштоянца Карта всех событий

В одном из домов на западе столицы обрушился подъездный козырек. Пострадавших нет. Никулинская прокуратура города проведет проверку. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Никулинская межрайонная прокуратура проводит проверку проверку в связи с обрушением козырька подъезда одного из жилых домов на улице Коштоянца, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

После завершения проверки прокуратура определит необходимость возбуждения уголовного дела по факту нарушения требований законодательства.

В прошлом году произошел еще один похожий случай. Тогда прокуратура провела проверку в связи с обрушением козырька подъезда одного из жилых домов на Ореховом бульваре 7 апреля. Тогда также не было пострадавших. Сотрудники ведомства установили все обстоятельства и причины произошедшего, а также дали правовую оценку действиям ответственных лиц управляющей компании, которая обслуживает общедомовое имущество.