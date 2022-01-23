«Проклятая молодость»: Рената Литвинова поделилась снимками 35-летней давности
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в личном блоге редкие фотографии времен своей молодости. Звезда показала, как выглядела в период студенчества.
По словам знаменитости, черно-белые кадры были сделаны на лестнице ВГИКа около 35 лет назад.
На снимках Литвинова позирует вместе со своими однокурсниками Аркадием Высоцким и Булатом Гавриловым.
Сама артистка, увидев архивные фото, поразилась своей внешности в юности.
— Я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов, — призналась она на своей странице в социальной сети Instagram.
Поклонники Литвиновой положительно отреагировали на пост. Они отметили красоту и утонченность звезды.
Накануне в личном микроблоге актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой она поделилась частичкой романтического свидания с супругом Андреем Шароновым.
Артистка отметила Международный день объятий за бокалом вина вместе с избранником.