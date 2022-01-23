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«Проклятая молодость»: Рената Литвинова поделилась снимками 35-летней давности

Виктория Сикерина

Общество
«Проклятая молодость»: Рената Литвинова поделилась снимками 35-летней давности
Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в личном блоге редкие фотографии времен своей молодости. Звезда показала, как выглядела в период студенчества.

По словам знаменитости, черно-белые кадры были сделаны на лестнице ВГИКа около 35 лет назад.

На снимках Литвинова позирует вместе со своими однокурсниками Аркадием Высоцким и Булатом Гавриловым.

Сама артистка, увидев архивные фото, поразилась своей внешности в юности.

— Я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов, — призналась она на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонники Литвиновой положительно отреагировали на пост. Они отметили красоту и утонченность звезды.

Накануне в личном микроблоге актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой она поделилась частичкой романтического свидания с супругом Андреем Шароновым.

Артистка отметила Международный день объятий за бокалом вина вместе с избранником.

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