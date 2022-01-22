«Какие красивые»: Дарья Повереннова показала фото в компании мужа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой она поделилась частичкой романтического свидания с супругом Андреем Шароновым.

Артистка отметила Международный день объятий за бокалом вина с избранником.

— Человек должен обниматься не менее восьми раз в день! Знали об этом? Объятия очень важны для эмоционального состояния человека, душевного равновесия, позитивного настроя. Мы с Андреем обнимались до фотографии и будем после. К чему это я! Сегодня Международный день объятий! С чем мы вас и поздравляем! — написала в посте в Instagram Повереннова.

Поклонники актрисы написали, что знают о пользе объятий, и рассказали о своих теплых отношениях с близкими. Также фолловеры оценили фото пары и отметили, что супруги прекрасно выглядят.

«Обожаю обнимать мужа, детей и внуков!»; «Как круто вы смотритесь!»; «Какие вы милые»; «Какие красивые», — оставили комментарии фолловеры.

Повереннова рассказывала о «семейном проклятии». Звезда сериала поделилась историей о «семейном проклятии», когда ее мама повторила судьбу бабушки, а актриса — судьбу матери. Дед актрисы ушел от ее бабушки к советской актрисе Кларе Лучко, потом мать актрисы рассталась с отцом, когда будущей артистке было семь лет.