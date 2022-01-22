Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Какие красивые»: Дарья Повереннова показала фото в компании мужа

Юлия Курганова

Общество
«Какие красивые»: Дарья Повереннова показала фото в компании мужа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой она поделилась частичкой романтического свидания с супругом Андреем Шароновым.

Артистка отметила Международный день объятий за бокалом вина с избранником.

— Человек должен обниматься не менее восьми раз в день! Знали об этом? Объятия очень важны для эмоционального состояния человека, душевного равновесия, позитивного настроя. Мы с Андреем обнимались до фотографии и будем после. К чему это я! Сегодня Международный день объятий! С чем мы вас и поздравляем! — написала в посте в Instagram Повереннова.

Поклонники актрисы написали, что знают о пользе объятий, и рассказали о своих теплых отношениях с близкими. Также фолловеры оценили фото пары и отметили, что супруги прекрасно выглядят.

«Обожаю обнимать мужа, детей и внуков!»; «Как круто вы смотритесь!»; «Какие вы милые»; «Какие красивые», — оставили комментарии фолловеры.

Повереннова рассказывала о «семейном проклятии». Звезда сериала поделилась историей о «семейном проклятии», когда ее мама повторила судьбу бабушки, а актриса — судьбу матери. Дед актрисы ушел от ее бабушки к советской актрисе Кларе Лучко, потом мать актрисы рассталась с отцом, когда будущей артистке было семь лет.

Читайте также:
муж и жена Дарья Повереннова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте