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Сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира

Виктория Сикерина

Спорт
Сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Мужская сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала серебряную медаль в эстафете на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования прошли в воскресенье, 23 января, в итальянской коммуне Антхольц.

Первую ступень пьедестала заняла команда из Норвегии. Спортсмены преодолели дистанцию 4х7,5 километра за 1 час, 12 минут и 14,7 секунды. На восьми огневых рубежах им понадобилось четыре дополнительных патрона.

Отечественные биатлонисты отстали от лидеров на 1 минуту и 57,2 секунды. Они использовали 12 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.

Немецкие спортсмены финишировали третьими.

22 января российская женская сборная по биатлону завоевала серебро в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. В составе сборной России выступили Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они проиграли лидерам гонки 24,6 секунды. Российские спортсменки использовали 12 дополнительных патронов, а на третьем этапе Казакевич, занимавшая первое место, зашла на три штрафных круга после стрельбы из положения стоя.

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