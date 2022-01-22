Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира

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Российская женская сборная по биатлону завоевала серебро в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победа досталась норвежкам, которые преодолели дистанцию 4 х 6 километров за один час 12 минут 54,1 секунды, использовав десять дополнительных патронов и один штрафной круг.

В составе сборной России выступили Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они проиграли лидерам гонки 24,6 секунды. Российские спортсменки использовали 12 дополнительных патронов, а на третьем этапе Казакевич, занимавшая первое место, зашла на три штрафных круга после стрельбы из положения стоя.

Бронзу взяли француженки (+32,6; +13; 0).

До этого россиянин Антон Бабиков занял первое место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Спортсмен преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды с нулем промахов.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной России, которая будет представлять страну на предстоящей Олимпиаде в Пекине. По его словам, в состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, а также Максим Цветков.

Запасными в мужской сетке соревнований оказались Александр Поварницын и Антон Бабиков. В составе женской сборной в Пекин отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными среди женщин стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.