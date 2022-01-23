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Москвичи отправили более 23 тысяч писем Деду Морозу в городских парках

Виктория Сикерина

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Москвичи отправили более 23 тысяч писем Деду Морозу в городских парках
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 23 тысяч писем и открыток Деду Морозу отправили жители столицы в 39 столичных парках с 18 ноября по 19 января в рамках акции «Почта Деда Мороза». Горожане рассказали зимнему волшебнику о заветных желаниях, обратились к нему с просьбами, а также поздравили с праздниками. Об этом сообщили пресс-службе Мосгорпарка в воскресенье, 23 января.

Всю полученную корреспонденцию специалисты направили в Московскую усадьбу Деда Мороза. Всего в этот раз ему отправили свыше 63 тысяч писем. Ответ от волшебника придет до конца зимы.

— В этом сезоне Дед Мороз получил тысячи писем с приятными пожеланиями и трогательными историями от детей и взрослых. Горожане рассказывали волшебнику о заветных мечтах, поздравляли его с Новым годом, а также желали ему и Снегурочке здоровья и благополучия, — отметили в пресс-службе.

Так, например, девочка Лиза попросила для младшей сестры встречу с зимним волшебником. А еще одна девочка Настя вместе с мамой отправила Деду Морозу праздничную открытку, пишет официальный сайт Мэра Москвы.

В преддверии Нового года, специалисты обновили интерьеры и отремонтировали терема в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Здесь появились граффити, 12-метровая праздничная ель и многие другие точки притяжения.

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