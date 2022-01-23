СК РФ предложит изменения законодательства после гибели людей от нападения собак

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать случаи нападения собак на людей и разработать предложения по изменению законодательства в данном вопросе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 23 января.

— В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными, — подчеркнули в СК РФ.

Бастрыкин также потребовал комплексно расследовать подобные дела и напомнил руководителям территориальных поздравлений ведомства об ответственности за предупреждение таких инцидентов.

— При этом в каждом случае будут тщательно проверяться обоснованность принимаемых процессуальных решений и полнота проведенного расследования, — говорится на официальном сайте Следственного комитета.

22 января в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую, по предварительной версии, напали собаки.

Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем обнаружены следы нападения животных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».