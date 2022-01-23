Скоропомощные комплексы на базе пяти больниц в Москве возведут к 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

Скоропомощные стационарные комплексы на базе пяти городских больниц появятся к 2023 году в столице. Об этом сообщил заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай в воскресенье, 23 января.

Уточняется, что специалисты медицинских учреждений будут принимать любых пациентов и оказывать им эффективную и оперативную помощь.

Так, комплексы возведут при Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, Городской клинической больнице (ГКБ) имени Боткина, ГКБ имени Вересаева, ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ имени Буянова.

— Учреждения для размещения скоропомощных комплексов выбирали таким образом, чтобы пациенты из любых районов Москвы могли получить медицинскую помощь максимально быстро, — заявил заместитель руководителя ведомства.

По его словам, специалисты обустроят вертолетные площадки на крышах или прилегающих территориях всех объектов здравоохранения. Архитектурный облик больниц будет отвечать современным строгим стандартам. Здесь оснастят необходимым оборудованием разнопрофильные операционные, палаты анестезиологии, реаниматологии и диагностики, блок лучевой диагностики, лаборатории, процедурные и другие помещения.

Также в комплексах предусмотрены аппараты КТ, МРТ и УЗИ для проведения точной, оперативной и качественной диагностики, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что столичные больницы закупили более 3,5 тысячи единиц нового дополнительного оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Треть из них уже поступила в учреждения, оставшиеся скоро доставят.