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Немецкий терапевт перечислил три «отравляющих» кишечник продукта

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Немецкий терапевт перечислил три «отравляющих» кишечник продукта
Фото: Пресс-служба Госдумы

Чрезмерное употребление сахара ведет к размножению вредных бактерий и вытеснению полезных микроорганизмов, что негативно влияет на здоровье человека. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг назвал три продукта питания, которые опасны для кишечника.

Еще одним таким продуктом стали колбасы. Вяленые, копченые и сильно переработанные изделия являются канцерогенами. К тому же специалист отметил, что количество потребляемого красного мяса не должно превышать 500 граммов в неделю.

Помимо этого, следует отказаться от майонеза, маргарина и сала. Такие продукты обладают высоким содержанием «плохих жиров», что сильно перегружает кишечник.

Среди самых полезных для этого органа продуктов Фрилинг выделил бобовые и овощи с высоким содержанием клетчатки, передает издание Focus.

До этого стало известно, что помидоры способствуют разжижению крови и снижают риск образования тромбов. К такому выводу после соответствующего исследования пришли шотландские ученые.

Участниками эксперимента стали 200 добровольцев. Результаты показали, что ежедневное употребление томатов позволило «разбавить» кровь на 70 процентов. Подобный эффект наблюдался у 97 процентов участников.

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