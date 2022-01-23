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Набор участников на бесплатный курс от сети коворкинг-центров НКО стартовал в столице

Виктория Сикерина

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Набор участников на бесплатный курс от сети коворкинг-центров НКО стартовал в столице
Фото: Pexels

Сеть коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) открыла набор участников на бесплатный курс «Управление и развитие некоммерческой организации», который состоится в электронном формате. В рамках образовательной программы слушателей научат планировать и анализировать деятельность своего учреждения, а также расскажут им о способах финансирования и продвижения НКО.

Старт обучения назначен на 7 февраля. Подать заявку можно до конца текущего месяца на сайте «Душевная Москва».

Директор сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков отметил, что сейчас сотрудникам некоммерческих организаций нужно постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

— Ведь чем выше профессионализм команды организации, тем более эффективной будет работа. Благодаря дистанционной форме обучения курс доступен для всех желающих и в удобное время, — сказал он.

Курс разделен на четыре тематических блока, в рамках которых участники рассмотрят разные направления развития организаций. В конце обучения предусмотрены тестирование, а также выдача соответствующего сертификата. С подробной программой обучения можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что почти 50 тысяч москвичей приняли участие в бесплатных занятиях центра занятости «Моя карьера» за 2021 год.

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