Эксперт ВОЗ не исключила появления новых заразных мутаций COVID-19

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Следующие штаммы коронавирусной инфекции могут распространяться гораздо быстрее, чем «омикрон». Такое мнение выразила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в воскресенье, 23 января, в программе «Наука за пять минут».

Она отметила, что циркуляция вируса позволяет ему меняться. По этой причине в мире могут возникнуть новые варианты заболевания, которые также будут вызывать обеспокоенность.

Специалист добавила, что возможные мутации коронавируса пока не изучены, однако, они смогут преодолевать иммунитет и вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести».

Для предотвращения распространения COVID-19, по словам Керкхове, необходимо предотвратить тяжелые случаи заболевания, а также избегать перегрузки систем здравоохранения. При этом эксперт призвала серьезнее относится к «омикрону». Она подчеркнула, что мутация по-прежнему представляет опасность, передает ТАСС.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что следующий вариант коронавируса может быть хуже «омикрона». Он добавил, что прекращение распространения COVID-19 во всем мире должно оставаться на повестке в наступившем году.