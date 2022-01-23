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Бесплатные экскурсии для студентов проведут в Музее Победы 25 января

Виктория Сикерина

Город
Бесплатные экскурсии для студентов проведут в Музее Победы 25 января
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Музей Победы в Москве подготовил для студентов бесплатные экскурсии в честь Дня российского студенчества. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 23 января.

Посетить культурное учреждение учащиеся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений смогут 25 января. В программу вошли как постоянные, так и новые экспозиции.

— Студенты смогут побывать на бесплатных экскурсиях по новой масштабной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Интерактивная программа буквально погружает посетителей в атмосферу обороняющейся столицы, дает возможность прочувствовать, примерить на себя испытания, выпавшие на долю москвичей. Исторически достоверные декорации и современные технологии —проекции и голограммы — создают «эффект присутствия». Экскурсии начнутся в 17:30, 18:30, 19:30. Присоединиться к программам можно по предварительной записи, — отметили в пресс-службе.

Также в Татьянин день юные жители и гости столицы смогут посетить выставку «Подвиг Армии», Зал исторической правды, мультимедийный зал «Лица Победы» и многие другие экспозиции.

До этого стало известно, что цикл уроков мужества, посвященных героям и подвигам бойцов 3-го Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса, проведут в Музее Победы на Поклонной горе.

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