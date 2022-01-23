ФХР огласила состав сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

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Стал известен окончательный состав сборной России по хоккею на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России в воскресенье, 23 января.

Среди форвардов оказались Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников и Антон Слепышев из ЦСКА, Никита Гусев и Кирилл Марченко из СКА, представляющие клуб «Локомотив» Артем Анисимов и Артур Каюмов, Арсений Грицюк и Кирилл Семенов из «Авангарда», а также Вадим Шипачев (столичное «Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Андрей Чибисов («Металлург»).

Защитниками сборной объявлены Вячеслав Войнов (столичное «Динамо»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор») и хоккеисты клуба «Металлург» Артем Минулин и Егор Яковлев.

Вратарский состав представлен Иваном Федотовым (ЦСКА), Тимуром Биляловым («Ак Барс») и Александром Самоновым (СКА).

Также в Пекин отправятся и запасные игроки. Среди них вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев («Динамо»), говорится в сообщении ФХР.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В сетке женского одиночного катания Россию на Играх будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.