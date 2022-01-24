Специалист ВОЗ предположил, что пандемия COVID-19 завершится после «омикрона»

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Конец пандемии коронавирусной инфекции может наступить после штамма «омикрон». С таким предположением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что после штамма «омикрон» может начаться затишье, которое продлится несколько недель или даже месяцев. Это станет возможным благодаря общему иммунитету, который вырабатывается при помощи ревакцинации, перенесенной инфекции, а также сезонности.

— Это не значит, что вирус перейдет в эндемическую фазу, которая характерна для определенной местности. Эндемический означает, что мы можем предсказать, что произойдет, а этот вирус уже не раз удивлял, — объяснил Клюге в интервью AFP, передает Le Figaro.

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Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове рассказала, что следующие штаммы коронавирусной инфекции могут распространяться гораздо быстрее, чем «омикрон». Она отметила, что циркуляция вируса позволяет ему меняться. По этой причине в мире могут возникнуть новые варианты заболевания, которые также будут вызывать обеспокоенность.