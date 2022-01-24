МИД РФ: Запад использует Украину в качестве поля для экспериментов

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 24 января, заявила, что западные страны используют Украину в качестве инструмента проведения своих интересов в регионе, а также как поле для экспериментов.

Также дипломат отметила, что именно это позволяет Западу поддерживать огонь санкций, постоянно подкидывая что-то туда.

— Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные, — объяснила Захарова в интервью газете «Известия».

Кроме этого, Захарова подчеркнула, что в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств «агрессии» со стороны России и нарушения ею международного права.

В воскресенье, 23 января, посольство России в Великобритании потребовало от властей королевства прекращения «глупых провокаций» вокруг Украины. По мнению дипломатов, такие действия Лондона могут быть опасны из-за напряженной ситуации в данном вопросе. Также в посольстве потребовали от Британии направить дипломатические силы на обеспечение европейской безопасности.