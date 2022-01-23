Россия потребовала от Британии прекратить «глупые провокации» из-за Украины

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Российское посольство в Великобритании потребовало от властей королевства прекращения «глупых провокаций» вокруг Украины. Об этом заявили в дипмиссии в воскресенье, 23 января.

По мнению дипломатов, такие действия Лондона могут быть опасны из-за напряженной ситуации в данном вопросе. Также в посольстве потребовали от Британии направить дипломатические силы на обеспечение европейской безопасности.

В посольства отметили, что британский МИД оказался на обочине мировых дипломатических процессов из-за своей недальновидности. По этой причине Лондон постоянно настраивает другие государства против России.

— Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке «неминуемого» вторжения на Украину и на этом выдуманном «основании» пытаться играть роль идеологического лидера «свободного мира», защищающегося от «автократов». Эта лозунговая мишура сочетается с очевидной деградацией британского экспертного потенциала на российском и украинском направлениях, — говорится в сообщении посольства.

Также российские дипломаты назвали «анекдотичной» информацию о том, что РФ планирует привести к власти в Киеве пророссийского политика, передает РИА Новости.

До этого в МИД Великобритании заявили, что Россия может реализовать вариант с приведением к власти на Украине «пророссийского кандидата» — экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. Среди возможных фамилий также были названы известные в прошлом украинские политики Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров. Причем некоторые из этих людей, по мнению дипведомства, «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб». Отмечается, что они помогают России планировать нападение на Украину.

В свою очередь в МИД РФ назвали это заявление еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.