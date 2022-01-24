Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Человек погиб при пожаре на востоке столицы

Виктория Храменкова

Происшествия
Человек погиб при пожаре на востоке столицы
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зелёный проспект, 40к1 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 24 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что возгорание было зафиксировано по адресу Зеленый проспект, дом 40.

— Площадь пожара составила 16 квадратных метров. В очаге возгорания на кухне был обнаружен один погибший, — уточнил источник.

22 января стало известно, что один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО. Позже огонь удалось ликвидировать.

Также 21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже.

Читайте также:
Происшествия Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте