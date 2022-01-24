Человек погиб при пожаре на востоке столицы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зелёный проспект, 40к1 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 24 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что возгорание было зафиксировано по адресу Зеленый проспект, дом 40.

— Площадь пожара составила 16 квадратных метров. В очаге возгорания на кухне был обнаружен один погибший, — уточнил источник.

22 января стало известно, что один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО. Позже огонь удалось ликвидировать.

Также 21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже.