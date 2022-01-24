Налог на вклады более миллиона рублей затронет владельцев меньших сбережений

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Налог на доходы с депозитов россиян на вклады, сумма которых превышает миллион рублей по итогам 2021 года, затронет держателей сбережений с меньшей суммой. Об этом в понедельник, 24 января, сообщило агентство РБК.

Уточняется, что под этим нововведением понимаются вклады, начисленный процент с которых превысил 42 500 рублей за год.

— Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Однако ставка ЦБ удвоилась, вслед за ней выросли и процентные ставки по банковским депозитам, — пишет РБК.

Кроме этого, по итогам прошлого года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей, считают эксперты.

— В частности, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5 процента, а в августе переложивший средства под 8 процентов, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13 процентов с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля, — объяснили специалисты, опрошенные агентством.

Известно, что счета на уплату данного налога граждане получат ближе к осени. Он придет в уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество.

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