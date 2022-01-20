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Экономист рассказал, стоит ли избавляться от долларовых вкладов

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист рассказал, стоит ли избавляться от долларовых вкладов
Фото: Pixabay

Экономист Алексей Зубец оценил угрозы президента США Джо Байдена, который пообещал отключить Россию от долларовых транзакций.

Чисто технически США имеют возможность сделать так, чтобы русские банки не имели возможности рассчитываться в долларах. Но, по словам эксперта, подобные действия станут серьезным ударом не только по нашей стране, но и по другим странам, ведь доллар является основной валютой международных расчетов.

— Потенциально это для американской валютной системы очень серьезный риск, который может в перспективе подорвать всю систему долларовых международных расчетов, — пояснил эксперт в комментарии «Царьграду».

Если российские банки будут вынуждены искать замену американской валюте, то то же самое придется делать и европейским финансовым организациям, а это обернется серьезными потерями. Поэтому, по мнению эксперта, не стоит воспринимать подобный угрозы от руководства США всерьез.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил отключить долларовые операции для банков в России в случае «вторжения» на Украину.

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