Экономист рассказал, стоит ли избавляться от долларовых вкладов

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Экономист Алексей Зубец оценил угрозы президента США Джо Байдена, который пообещал отключить Россию от долларовых транзакций.

Чисто технически США имеют возможность сделать так, чтобы русские банки не имели возможности рассчитываться в долларах. Но, по словам эксперта, подобные действия станут серьезным ударом не только по нашей стране, но и по другим странам, ведь доллар является основной валютой международных расчетов.

— Потенциально это для американской валютной системы очень серьезный риск, который может в перспективе подорвать всю систему долларовых международных расчетов, — пояснил эксперт в комментарии «Царьграду».

Если российские банки будут вынуждены искать замену американской валюте, то то же самое придется делать и европейским финансовым организациям, а это обернется серьезными потерями. Поэтому, по мнению эксперта, не стоит воспринимать подобный угрозы от руководства США всерьез.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил отключить долларовые операции для банков в России в случае «вторжения» на Украину.