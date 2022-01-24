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Эпидемиолог перечислил симптомы «омикрона» у привитых от COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог перечислил симптомы «омикрона» у привитых от COVID-19
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» имеет определенные симптомы у привитых пациентов. Проявления болезни перечислил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

Существует пять наиболее распространенных симптомов штамма «омикрон». Так, насморк, чихание, головная боль, усталость и боль в горле.

— Часть пациентов, у которых был диагностирован «омикрон», потеряли обоняние, кашляли, а также фиксировали повышенную температуру, — передает слова ученого цитирует издание The Conversation.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что вакцинированные люди испытывают признаки COVID-19, которые больше похожи на обыкновенную простуду. Также известно, что у привитых граждан наблюдается меньше общих симптомов.

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Недавно директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что конец пандемии коронавирусной инфекции может наступить после штамма «омикрон». Он подчеркнул, что после штамма «омикрон» может начаться затишье, которое продлится несколько недель или даже месяцев. Это станет возможным благодаря общему иммунитету, который вырабатывается при помощи ревакцинации, перенесенной инфекции, а также сезонности.

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